Qui LR Vicenza: tra le cessioni Zarpellon e Talarico alla Virtus Verona

E' ufficiale: Raul Talarico e Leonardo Zarpellon giocheranno con la Virtus Verona. La società LR Vicenza con una nota ha comunicato di aver ceduto agli scaligeri di Gigi Fresco, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Raul Talarico, centrocampista classe 2002 e, a titolo definitivo, alla medesima società, il giocatore Leonardo Zarpellon, classe 1999.



Talarico nella stagione appena conclusa ha contribuito alla promozione del Montecchio Maggiore in serie D: per il giovane mediano sarà una bella esperienza quella con mister Fresco in serie C.Zarpellon, invece, già lo scorso anno era in prestito ai veronesi. Ritornato in biancorosso a fine campionato non è stato convocato per il ritiro con mister Francesco Baldini ed ha continuato ad allenarsi allo Sporting 55 con gli altri giocatori in cerca di una collocazione. Fino alla cessione definitiva ai rossoblù di Verona.