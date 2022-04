Qui LR Vicenza: tra i convocati per il match di Como torna bomber Meggiorini

Ecco la lista dei 23 biancorossi convocati da mister Francesco Baldini per la 36esima giornata di campionato di serie B contro il Como, in programma domani, lunedì 25 aprile 2022 alle ore 18, allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

In attacco Giacomelli non è disponibile per squalifica, ma torna Meggiorini.

I CONVOCATI PER COMO DEL LR VICENZA

PORTA: Confente, Contini, Grandi.

DIFESA: Brosco, Bruscaggin, Cappelletti, De Maio, Lukaku, Maggio, Pasini.

CENTROCAMPO: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Greco, Ranocchia, Zonta.

ATTACCO: Da Cruz, Diaw, Meggiorini, Teodorczyk.