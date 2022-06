Qui LR Vicenza: Tommaso Mancini forse alla Juve U23

Si sa che per crescere i giovani talenti come il 18enne vicentino Tommaso Mancini hanno bisogno di giocare, fare tanti minuti in campo in partite ufficiali, giocare sempre! Lo affermano spesso gli esperti di calcio professionistico e non. Ebbene fino all'anno scorso la famiglia del ragazzo non avrebbe voluto che si allontanasse dalla città, ma ora i tempi sembrano maturati.

Il giovane attaccante non ha trovato molto spazio nella prima squadra del LR Vicenza, ma solo come riserva ed è stato impiegato in campo per qualche manciata di minuti e solo in alcune partite. Insomma una stagione che per un giovane che ha grandi potenzialità è stata sicuramente deludente. Necessario come l'ossigeno un rilancio e soprattuto dimostrare di essere all'altezza delle aspettative dei suoi sostenitori.

Fonti ben informate segnalano che il giovanotto è nel mirino della Juventus da un po' di tempo: è probabile quindi che la prossima stagione sia inserito nella rosa della Juve U23 che milita in serie C. Ovviamente se la trattativa andasse in porto e tutte le parti fossero d'accordo.

Per ora si sa che Mancini ha un contratto con la società biancorossa che scade a giugno 2023.