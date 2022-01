Qui LR Vicenza: terza dose (booster) per i biancorossi a Bassano del Grappa

Ieri, domenica 2 gennaio 2022, «la squadra e lo staff biancorosso, risultati negativi ai precedenti tamponi molecolari, si sono sottoposti alla vaccinazione con la somministrazione della terza dose-dose booster Anti SARS-COV-2». Lo comunica con una nota il LR Vicenza.

«I biancorossi - prosegue la nota - si sono dunque recati presso il centro vaccinale Ex Eurobrico di Bassano del Grappa, finanziato e allestito nei mesi scorsi, grazie all’importante contributo di OTB Foundation, per far fronte all’emergenza sanitaria».

E concludono da Largo Paolo Rossi, 9: «La società LR Vicenza desidera ringraziare l’Azienda ULSS 7 Pedemontana e tutto il personale sanitario che ieri ha accolto e seguito la squadra nel processo di vaccinazione».

Di seguito due giocatori che si sono sottoposti alla terza dose (foto: LR Vicenza-Facebook)