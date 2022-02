Qui LR Vicenza: stop per Boli e Cappelletti. Con Taugourdeau non ci sono contro la Spal

Brutte notizie dall'infermeria del LR Vicenza: il centrocampista di sinistra, il francese Charles Boli, che si era infortunato in allenamento prima della partita di martedì a Pisa (non era nemmeno stato convocato) resterà fermo per una decina di giorni: secondo il referto medico ha subito una lesione muscolare alla gamba sinistra, per essere precisi al bicipite femorale.

Mentre il difensore di Cantù, Daniel Cappelletti, si era infortunato cadendo in gara con l'Alessandria in casa. Purtroppo il referto medico parla di grave trauma contusivo su caviglia e ginocchio destro. La prognosi non è precisa perché il medico si riserva di valutare il rientro pieno la prossima settimana, ma sembra che ci vorranno almeno due o forse tre settimane perché Cappelletti torni al top.

Infine per il recupero del regista marsigliese Anthony Taugourdeau non si hanno notizie precise: a causa di traumi di gioco l'ex Venezia ha da tempo un forte mal di schiena che non passa causato da problemi all'articolazione sacro-iliaca. Taugourdeau prosegue con le terapie e i medici che lo stanno curando valuteranno la prossima settimana. Ma non lo vedremo in campo prima di metà marzo.