Qui LR Vicenza: si lavora per l'attaccante spagnolo Iago Falque

Per far uscire dalla crisi in cui si trova il LR Vicenza, fonti ben informate dicono che la società biancorossa sia in cerca di un paio di giocatori di grande esperienza in grado di fare squadra e di migliorare i reparti della compagine di largo Paolo Rossi, 9. Si tratta delle prime mosse del neo direttore sportivo Balzaretti. Ovviamente si lavorerebbe in vista del mercato di gennaio. Nelle ultime ore voci sempre più insistenti ci dicono che la società stia cercando di dialogare con Iago Falque Silva, 31 anni, giocatore spagnolo, ruolo centrocampista e/o attaccante, svincolato dall'estate dopo aver risolto consensualmente il contratto con il Torino. Sembrava che dovesse andare all'Atalanta; anche la Salernitana si era fatta avanti durante il mercato estivo. Iago Falque, cresciuto tra il Real Madrid e il Barcellona, era di proprietà del Torino. Le ultime stagioni le ha giocate in prestito al Genoa (numero 10) e nel Benevento (numero 44). Nel Torino aveva il numero di maglia 14 e tra il 2016 e il 2020 ha disputato in maglia granata 108 partite in serie A e segnato 32 gol.

Gli esperti sono convinti che si possa trattare di un giocatore importante per la situazione in cui si trova il Vicenza, per le sue doti tecniche e di gioco, ma anche per il suo carattere mai domo e da trascinatore. Nel 2020 aveva una missione: salvare il Genoa e l'ha fatto!