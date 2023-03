Qui LR Vicenza: Ronaldo e Jimenez squalificati per la finale di Coppa Italia

Purtroppo le rispettive ammonizioni rimediate durante l'andata della finale di Coppa Italia di Serie C all'Allianz Stadium di Torino sono costate care ai biancorossi Ronaldo e Jimenez: i due giocatori del LR Vicenza erano entrambi in diffida e il giudice di Coppa Italia li ha ora squalificati per un turno. Purtroppo si tratta proprio del ritorno della finale che si svolge l'11 aprile 2023 allo stadio Romeo Menti.

Il giudice sportivo rispetto alla partita contro la Juve Next Gen a Torino ha anche stabilito che la società LR Vicenza debba pagare una multa di 200 euro per una bottiglietta d'acqua aperta, ma ancora mezza piena, scaraventata sul campo di gioco al 89' minuto dallo "spicchio" dei tifosi berici.