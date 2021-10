Qui LR Vicenza: probabile formazione dal primo minuto col Parma

Davide Diaw, il centravanti del LR Vicenza, è a secco di gol in campionato, nonostante i trascorsi positivi nelle stagioni passate. Di lui mister Cristian Brocchi dice molto bene ed è sicuro che presto si sbloccherà. Forse proprio a Parma riuscirà a fare uno scherzetto al portierone Gigi Buffon. Intanto Diaw quando è in campo (secondo il mister) trascina la squadra ed è molto positivo e generoso con i compagni.

LA FORMAZIONE PROBABILE DEL LR VICENZA A PARMA

L'ipotesi è che a Parma mister Brocchi schieri in campo un 3-5-2. Quindi dalle sue indicazioni in conferenza stampa, è molto probabile che il primo schieramento sia il seguente: Grandi tra i pali; in difesa Ierardi Pasini e Padella (gli stessi che hanno fatto bene col Monza); a centrocampo Di Pardo (preferito a Bruscagin che vive un momento difficile), Zonta, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni; e in attacco Longo e Diaw.