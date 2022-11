Qui LR Vicenza: presentato mister Francesco Modesto, saldo l’obiettivo promozione!

«Non mi aspettavo che una squadra come il Vicenza mi chiamasse: pensavo cercassero un allenatore più esperto. Domenica sera mi ha telefonato Balzaretti ed eravamo in call a tre con il DG. Sono stato preso subito dall’entusiasmo e ho detto a mia moglie e ai miei quattro figli: “papà deve andare, non può dire di no al Vicenza, ad una piazza così importante” … Qui appena arrivi si respira calcio! Per me è una grande occasione! Ho messo poche cose in valigia e ho presto il primo aereo possibile e lunedì mattina (7 novembre, ndr) ero qui».

E’ andata così dopo la partita persa dal Vicenza con la Feralpisalò domenica 6 novembre 2022. Lo racconta nella sua prima conferenza al Menti Francesco Modesto, 40 anni di Crotone, già calciatore di serie A e allenatore protagonista di un paio di ottimi campionati in serie C.

SAGRAMOLA: “MODESTO PRIMA E UNICA SCELTA!”

Ma quanti sarebbero stati gli allenatori in ballo per sostituire Baldini? Rinaldo Sagramola ha sottolineato che Modesto è stato la prima e unica scelta: «Abbiamo costruito un profilo e ci siamo accorti subito che calzava a pennello con la sua figura - spiega il direttore generale e amministratore delegato del LR Vicenza -. Qui abbiamo bisogno di un giovane, che giochi un calcio propositivo ed entusiasmante e che abbia grandi ambizioni».

Parole condivise dal direttore sportivo Federico Balzaretti che, nonostante le contestazioni, la proprietà e l’amministratore hanno deciso di tenere al suo posto; ma che era presente alla conferenza stampa visibilmente pallido e teso: «Ho dormito poco in questi giorni», ha spiegato a margine.

L'OBIETTIVO? SEMPRE LA PROMOZIONE

E' stato detto e non detto in conferenza stampa (per scaramanzia?), ma a domanda insistente diretta il DG ha risposto confermando che l'obiettivo è quello di portare il Vicenza in alto, a centrare la promozione!

MODESTO: “GIOCO CON LA DIFESA A TRE E IL CENTROCAMPO A QUATTRO”

«Molti giocatori in biancorosso li conosco - ha affermato il mister -, ci ho giocato contro (anche l'anno scorso col Crotone) ma non li ho mai allenati». La squadra è stata costruita dal direttore sportivo per giocare a tre in difesa, quindi ci sarà continuità: «Di sicuro mi piace un gioco propositivo con uomini che recuperano palla e hanno voglia di vincere … A me non piace il gioco in attesa, mi piace andare incontro all’avversario, affrontarlo apertamente … Quindi gioco a tre in difesa e a quattro a centrocampo. In attacco si vedrà se schierarne tre in linea o optare per due punte o una sola». Modesto ha la consapevolezza che vi sia poco tempo e che da sabato prossimo sono in programma ben tre partite in 10 giorni: «Con i miei collaboratori dobbiamo fare bene e in fretta».

MODESTO AI GIOCATORI: “POSSONO ANDARE OLTRE QUELLO CHE PENSANO SIA IL LORO LIMITE”

L’allenatore Francesco Modesto assieme al suo vice (il preparatore era già sul campo mentre il mister era in conferenza stampa) avrebbero poi incontrato la squadra in allenamento alle 17 e 30.

«Da oggi chiederò ai giocatori tanto impegno: voglio spingere ognuno oltre quello che pensa sia il suo limite. Certo è un lavoro da fare in corsa».

«In particolare ai giovani chiederò di non avere paura degli errori, di provare e riprovare e non vergognarsi per aver sbagliato, perché è così che si cresce. Mai tirarsi indietro!»

IL POPOLO DEL MENTI: “E’ IL BELLO DEL CALCIO”

«Avere un pubblico numeroso e che partecipa, che esulta e che contesta, come quello del Menti è proprio la bellezza del calcio. Sin da ragazzini volevamo questo. Più lo stadio è pieno più ci sono stimoli per fare bene». Ed ha concluso Francesco Modesto: »per questo è una fortuna giocare qui!»