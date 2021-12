Qui LR Vicenza: positivi al covid nel "gruppo squadra", in forse il match di Santo Stefano con l'Alessandria

Il covid ha colpito anche il LR Vicenza: oggi poco dopo l'ora di pranzo la società di largo Paolo Rossi, 9 ha diffuso una nota in cui comunica la presenza di alcuni positivi "nel gruppo squadra". A questo punto l'Ulss di Vicenza dovrebbe obblicare tutti coloro che sono stati a contatto con le persone positive ad una quarantena di almeno 4 giorni. Il che significa non poter giocare il 26 dicembre 2021 quando è prevista la partita con l'Alessandria al Menti.

LA NOTA DEL LR VICENZA CHE COMUNICA I CASI DI POSITIVITA' AL COVID-19

Scrive il LR Vicenza nella nota: «La società LR Vicenza comunica che nella giornata odierna sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Il restante gruppo squadra è stato sottoposto a tampone molecolare. La seduta di allenamento prevista per oggi, mercoledì 22 dicembre, è stata annullata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti domani, all’esito dei tamponi molecolari effettuati».