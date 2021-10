Qui LR Vicenza: per i biancorossi il primo allenamento allo Sporting55

Martedì 5 ottobre 2021 alle 16 la prima squadra del Lr Vicenza ha effettuato il primo allenamento a porte chiuse nella nuova struttura, che verrà ultimata nelle prossime settimane, permettendo in seguito l’apertura anche al pubblico e ai tifosi con l'accesso alla tribuna che è stata realizzata appositamente. Il club biancorosso alternerà la struttura di riferimento dello Sporting55, con l’attuale centro di Capovilla (Caldogno) che continuerà ad essere utilizzato come sede secondaria per alcune sedute di allenamento”.

IL CENTRO DI ROMANO D'EZZELINO

Il centro di Romano d'Ezzelino acquisito da Red Circle, società di investimenti della famiglia Rosso, nei primi mesi del 2018, ha subito un importante trasformazione con la creazione di nuove aree multifunzionali e campi che l'hanno elevato a centro sportivo all’avanguardia, ammodernato nelle strutture, arredato nelle aree verdi e in quelle interne, dotato di nuove tecnologie.

Il training center prevede un’area esclusiva per LR Vicenza e un’altra multifunzione aperta al pubblico, oltre ad una guest house centrale dotata di sale e ambienti, in parte esclusivi e in parte comuni.

All’esterno sono presenti due campi regolamentari da calcio, un campo da calciotto in erba sintetica, due campi da calcetto 6 vs 6 in erba sintetica, tre campi da calcetto 5 vs 5 in erba sintetica, coperti per la stagione invernale, sei campi da padel coperti per la stagione invernale, quattro campi da tennis in terra, di cui due coperti, due campi da beach volley, due piscine e una piscina idromassaggio.

All’interno il centro presenta una palestra di 300 mq dotata di attrezzature e macchinari di ultima generazione, un’area wellness con bagno turco e sale dedicate ai massaggi e terapie. Il centro si completa poi con spogliatoi, sale meeting e sale video per le riunioni, un’area bistrot dedicata ai momenti ricreativi.