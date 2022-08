Qui LR Vicenza: per Franco "El Loco" Ferrari l'obiettivo è salire di categoria a suon di gol

E' nato a Rosario in Argentina il 10 agosto del 1995 il centravanti Franco Ferrari detto "El Loco" (trad. il matto), un soprannome affibiato scherzosamente dai familiari quando era ragazzino per la sua esuberanza. Ferrari l'anno scorso di gol ne ha segnati diversi col Pescara e al LR Vicenza si crede nel fatto che possa ben ripetersi in coppia con un altro goleador che è Rolfini.

E' il centravanti classico, alto un metri e 93 centimetri e di peso ed oggi si è presentato a Casa Vicenza. Il suo idolo da bambino era Totti! Si presenta con il baffetto da "tanghèro" (nel senso del ballerino di tango) e con una pettinatura assai elaborata. Ci tiene molto ad un tatuaggio ch ha sulla mano che è dedicato alla madre soprannominata Mara.

«Sono qui già da tre settimane e mi sono trovato in un ambiente sereno - afferma Ferrari -. Il mister mi voleva e poi ci insegna tanto e sono veramente contento. Sono un attaccante d’area, mi piace anche giocare spalle alla porta, ma la cosa che più mi piace è fare tanti goal».

Subito le domande della sala stampa vanno al rapporto con l'altro attaccante, Rolfini: «E’ un giocatore molto forte e mi fa piacere averlo a fianco - continua l'italo argentino -. Siamo stati i due capocannonieri lo scorso anno da avversari e abbiamo stabilito un bel rapporto. In campo ci completiamo a vicenda come caratteristiche. E’ una cosa molto bella».

LE ASPETTATIVE DI FRANCO FERRARI IN BIANCOROSSO

«Mi aspetto di salire subito (di categoria, ndr). E’ quello che vuole tutta la piazza e quello che vogliamo noi. Lavoriamo per questo e poi spero di poter segnare tanto per aiutare la squadra. Poi mi piace caricare la squadra da tutti i punti di vista, soprattutto sull’essere sempre aggressivi e sempre sul pezzo, quindi spero di poter dare una mano anche sotto questo punto di vista».

Verso la serie B: «Dove sono ora sono contento, ma voglio sempre di più e voglio sempre il massimo. Non bisogna mai accontentarsi e puntare sempre in alto».



Sull'assetto tattico del mister Francesco Baldini il giocatore risponde: «Mi sto trovando bene con entrambi i moduli che stiamo provando ed è una cosa importante».

IL MENTI PER FERRARI E' UNO STATIO IN STILE INGLESE

L'effetto stadio Romeo Menti: «E’ molto bello - afferma subito Ferrari -. E’ uno stadio molto simile allo stile inglese, con i tifosi vicini al campo. La gente ti dà la carica ed è una cosa della quale c’è bisogno in Serie C».



Sul gruppo squadra: «Sta andando molto bene. La cosa più importante e fondamentale è fare gruppo, anche a Como, quando siamo saliti (di categoria, ndr), con il gruppo che avevamo creato siamo riusciti a superare anche le difficoltà. Qui i ragazzi sono eccezionali, lavorano e si impegnano tutti davvero».

«Stiamo lavorando tanto (dal punto di vista fisico, ndr) - prosegue Ferrari -. Delle volte facciamo le amichevoli per provare la parte tattica, ma ci arriviamo con tanto lavoro dietro. Per questo capita - conclude - che arriviamo con una corsa in meno, ma è giusto che sia così in questo momento dell’anno».