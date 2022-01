Qui LR Vicenza: nessun positivo e 3 negativizzati tra i giocatori, la visita di Renzo Rosso

Almeno una buona notizia arriva da largo Paolo Rossi 9: non ci sono nuovi positivi al covid-19 ma solo negativizzati. Sono i risultati dei tamponi eseguiti ieri su tutto il gruppo squadra. Mentre sabato il patron Renzo Rosso ha fatto visita ai biancorossi durante l'allenamento allo Sporting 55 di Romano d'Ezzelini.

Questa la nota del LR Vicenza: "dai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, domenica 16 gennaio, non sono emerse nuove positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Inoltre, tre calciatori positivi in precedenza, risultano essere ora negativi e si sottoporranno dunque alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo”.