Qui LR Vicenza: Ndiaye squalificato un turno e Dalmonte diffidato

Il giudice sportivo di serie C ha squalificato Maissa Ndiaye per un turno dopo l’espulsione rimediata nel secondo tempo di Vicenza-Virtus Verona di mercoledì sera. Una somma di ammonizioni costata casa al giocatore 21enne del LR Vicenza che non potrà essere tra i convocati per il match di domenica 19 marzo 2023 a Trieste.

Dopo la gara infrasettimanale il centrocampista Nicola Dalmonte è in diffida (ha raggiunto la quarta ammonizione), e Thomas Sandon invece ha collezionato l’ottavo cartellino giallo.