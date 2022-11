Qui LR Vicenza: multa da mille euro e diffida per Ronaldo e Jimenez

Partita persa per una rete a zero quella del LR Vicenza in casa con la Feralpisalò, incontro che ha rappresentato l’ultima panchina di Baldini.

Da martedì 8 novembre siede sulla panca biancorossa Francesco Modesto, e intanto arrivano le decisioni del giudice sportivo che ha analizzato i referti arbitrali della 12esima giornata di campionato.

IN DIFFIDA RONALDO E JIMENEZ

In particolare per quanto riguarda il LR Vicenza sono due i biancorossi che sono giunti alla quarta ammonizione: i due centrocampisti Ronaldo e Jimenez. Secondo cartellino giallo per Sandon, sesto per Ierardi e settimo per Ferrari (entrambi hanno già scontato la squalifica).

MILLE EURO DI MULTA: BOTTIGLIETTA IN CAMPO E CORI OLTRAGGIOSI

Al Vicenza sono arrivati da pagare anche mille euro di multa per la solita bottiglietta d’acqua piena lanciata in campo al 44’ del secondo tempo (che per fortuna non ha colpito alcuno) e per l’intonazione da parte degli ultras berci di “cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche e dell’Arbitro al 32’ minuto circa del primo tempo, ciascuno di essi per tre volte”.