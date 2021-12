Qui LR Vicenza: mister Cristian Brocchi resta in sella e i Rosso promettono di risollevare la squadra

Si sono rincorse da ieri sera le voci che davano l'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi vicino al licenziamento, e si sono fatte insistenti anche stamane. Nel pomeriggio di oggi lunedì 13 dicembre 2021 a 24 ore dalla sconfitta casalinga contro il Como la scoietà di largo Paolo Rossi, 9 ha diffuso una nota che conferma la fiducia al tecnico. Nonostante la squadra abbia incassato 14 sconfitte su 17 partite e realizzato solo 15 gol e subiti 32.

LA NOTA DEL LR VICENZA: «RESTA BROCCHI E CI IMPEGNANO A RISOLLEVARE LA SQUADRA»

«In merito alle voci circolate nelle ultime ore - recista la nota -, la società LR Vicenza desidera ribadire la propria fiducia nel lavoro svolto in queste settimane da mister Cristian Brocchi e dal suo staff tecnico.

In questo periodo complicato a causa della mancanza dei risultati, la società desidera compattarsi ulteriormente, concentrarsi ancor di più sul lavoro quotidiano e sulla coesione interna, per trovare, insieme a tutte le proprie componenti, l’inversione di rotta che tutti auspichiamo».

E ancora verso il "popolo biancorosso": «La società desidera inoltre ringraziare i tifosi e la Curva, in particolare, per il sostegno e la passione dimostrata in questi difficili mesi e manifestatasi anche ieri fino al novantesimo minuto, ribadendo il proprio impegno per risollevare le sorti della squadra e regalare loro le soddisfazioni che meritano».

Ora però tra i tifosi comincia a serpeggiare il malcontento a tal punto da ipotizzare uno sciopero contro le scelte dei vertici societari. Staremo a vedere.