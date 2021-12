Qui LR Vicenza: mister Brocchi vuole i biancorossi uniti, aggressivi e determinati

«Non dobbiamo piangerci addosso ma dobbiamo lottare, dobbiamo continuare a lavorare bene per mettere in campo le caratteristiche che in quest’ultimo periodo hanno contraddistinto la squadra». Lo ha affermato nella conferenza pre partita il tecnico biancorosso Cristian Brocchi. E quali sono per l'ex attaccante milanista queste caratteristiche? «Sono quelle di lavorare insieme, dell’essere uniti, aggressivi, determinati. Solo così possiamo essere più forti di qualsiasi cosa».

Sulle assenze in rosa Brocchi afferma: «Ho grande fiducia nei miei ragazzi e non bisogna assolutamente crearsi alibi di questo tipo, ma dobbiamo andare a Perugia a testa alta, convinti e decisi, senza alcun tipo di timore e scusa».

In campo i biancorossi scenderanno con una maglia speciale per ricordare Paolo Rossi mancato proprio un anno fa il 9 novembre 2020.

LA FORMAZIONE PROBABILE DEL LR VICENZA A PERUGIA

E' probabile viste le assenze che il Vicenza scenda in campo sempre con il 4-2-3-1: tra i pali Grandi; in difesa Calderoni padella Brosco e Bruscagin; a centrocampo Ranocchia e Pontisso con Giacomelli, Proia e Zonta più avanzati e davanti nel ruolo del 9 Dalmonte.