Qui LR Vicenza: manca solo la firma al contratto con mister Aimo Diana che ricomincia dalla C

Serie C

Serie C

Scelto il direttore sportivo che è Luca Matteassi, il LR Vicenza si avvia ad ingaggiare alche il direttore tecnico della prima squadra, che oramai è noto sia Aimo Diana. All’accordo mancherebbe solo la firma sul contratto.

Diana alla guida della Reggiana ha vinto il girone B della Lega Pro e secondo quanto ha pubblicato nelle ultime ore l’esperto Gianluca Di Marzio il Lanerossi avrebbe scelto la guida tecnica per la prossima stagione.



Il mister starebbe già confrontandosi col nuovo direttore sportivo Matteassi sulla strategia di rafforzamento del Lane 2023-2024. Pare intenzionato a portarsi al seguito un paio di elementi ex Reggiana suoi fedelissimi, ovveroa centrocampo ecome centrale di difesa. Lo confermano sia le fonti dirette di VicenzaToday, sia i siti specializzati.Tra gli altri ruoli chiave di cui necessita la squadra biancorossa mister Diana potrebbe chiedere al Vicenza il terzino sinistro, ex Padova, che andrebbe a coprire un “buco storico” dello scacchiere berico. Le nostre fonti ci confermano che il tecnico 45enne, d’accordo con l’amministratore delegato, non intenderebbe fare rivoluzioni nella rosa: sembra che possa esigere tre o quattro “pedine” nei posti giusti.