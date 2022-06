Qui LR Vicenza: Lino Chilese (FC Arzignano Valchiampo) cede le sue quote biancorosse

La decisione era nell’aria tanto che il patron del FC Arzignano Valchiampo Lino Chilese l’aveva già annunciato in via informale: ora ha reso esplicita la sua decisione di lasciare la compagine societaria del LR Vicenza rilasciando una dichiarazione che riporta biancorossi.net.

«La mia esperienza con il LR Vicenza - riporta la testata specializzata - finisce qui! L’impegno con il FC Arzignano Valchiampo è troppo importante, e avverto la necessità di stare vicino alla squadra gialloceleste e di lavorare a tempo pieno sulle vicende legate soprattutto ai lavori allo stadio “Dal Molin” (di Arzignano, ndr)».

E conclude Chilese: « Ringrazio tutti per questa esperienza, ma ora è il momento di separarsi. Resterò per sempre tifoso del Lane, questi colori fanno parte della mia vita come e quanto quelli dell’Arzignano».

Una decisione ragionevole, presa anche per il conflitto di interessi che verrebbe a crearsi visto che le due squadre giocheranno da fine agosto nello stesso campionato.

Una decisione però che potrebbe far trapelare anche una diversità di vedute sulla gestione di una squadra di calcio professionistica. Nessuno ha detto nulla per ora, non emergono retroscena particolari, ma parlano i fatti!

Sotto una foto di Lino Chilese al Menti nel 2020 quando "convivevano" entrambe le partecipazioni (foto: LR Vicenza)