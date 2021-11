Qui LR Vicenza: licenziato il direttore sportivo Magalini, al suo posto Vallone?

Nel pomeriggio la società LR Vicenza ha diramato la seguente nota: “La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Giuseppe Magalini, quale Direttore Sportivo del club.

La Società desidera ringraziare il ds Magalini per i risultati raggiunti con la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

RETROSCENA SULLA CACCIATA DI MAGALINI

Nelle ultime ore giravano voci che Giuseppe Magalini dovesse essere licenziato domani, in realtà il tutto è avvenuto oggi. Sembra che ad aver chiesto la testa del direttore sportivo, dopo i pessimi risultati conseguiti sul campo dalla prima squadra, siano stati alcuni soci.

I CANDIDATI DS DEL LR VICENZA: PRIORITA' A VALLONE

Ora il più quotato a prendere il suo posto è Francesco Vallone, 40enne già dirigente della Roma ed arrivato a Vicenza a luglio come direttore tecnico, scouting e metodologie. Ad integrare l'eventuale sua promozione (quindi al suo posto) dovrebbe essere Federico Balzaretti, anche lui 40enne, dirigente sportivo ed ex calciatore cresciuto nella scuola del Torino: era in nazionale agli Europei del 2012. Quest'ultimo ha giocato a Varese, Siena, Torino. Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. In questo momento è impegnato come commentatore televisivo in Amazon Prime Video e sta frequentando il corso Uefa A a Coverciano.