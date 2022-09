Qui LR Vicenza: la probabile formazione al Menti contro la Pro Sesto

Per la partita di sabato 3 settembre (ore 17 e 30) allo stadio Romeo Menti tra LR Vicenza e Pro Sesto, mister Francesco Baldini disporrà i suoi giocatori in campo secondo uno dei moduli che preferisce, ovvero il 3-5-2. Anche se lo stesso coach non sarà in panchina per una giornata di squalifica che deve scontare proprio in questa prima di campionato. Al suo posto il vice allenatore Luciano Mularoni.

Pare scontato che i due in attacco possano essere Rolfini e Ferrari, il primo già autore di alcune reti nelle amichevoli precampionato e il secondo con ottime probabilità di sblocco proprio in queste prime partite di campionato. I tifosi vicentini hanno comunque visto Ferrari nelle amichevoli offrire ottimi assist ai compagni e "fare il mesteire dell'attaccante".

I cinque di centrocampo dovrebbero essere Cavion (tornato da vicentino doc a fare la bandiera in campo di questo Lane), Jimenez e Scarsella con Greco e Dalmonte in esterna. In difesa prevista dal modulo la linea a tre con Bellich, Padella e Ierardi. In porta sembra maggiormente papabile Confente.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL LR VICENZA CONTRO LA PRO SESTO

In campo col 3-5-2: Confente; Bellich, Padella, Ierardi; Dalmonte, Cavion, jimenez, Scarsella, Greco; Rolfini, Ferrari.

In panchina ma pronti a entrare in gioco: per la porta Brzan e Grandi; in difesa Corradi, Pasini, Sandon, Valietti. A centrocampo: Begic, Cataldi, Oviszach; per l'attacco Alessio, Busatto, Giacomelli, Stoppa.