Qui LR Vicenza: la formazione anti Virtus Verona ipotizzata da VicenzaToday

Con Alberto Belloni abbiamo ipotizzato la formazione scelta da Francesco Baldini che scenderà in campo mercoledì 5 ottobre alle ore 14 allo stadio Romeo Menti nel primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di serie C.

Confente non è stato convocato: è evidente che il mister lo volgia far riposare per dare la possibilità di giocare a Desplanches e Grandi: un tempo a testa?

Per la difesa Baldini si è sbilanciato in conferenza stampa: Padella, Corradi e Sandon, ha detto, ma potremmo anche interpretare questa affermazione come un modo per bluffare con l'avversario. Però non vi sono alternative se non pescare dalla Primavera.

A centrocampo le cose si complicano: Dalmonte e Greco potrebbero essere lasciati a riposo in panca, anche se sono convocati, d'altrocanto hanno "tirato la carretta" in campionato per tutte le partite disputate sino a qui.

Jimenez è acciaccato e Baldini non lo rischierà.

Infine anche Ferrari è acciaccato, e anche in questo caso meglio non azzardare. In attacco gli uomini di esperienza sono Giacomelli, Rolfini e Stoppa.

Quindi soppesate le situazioni la redazione sportiva di VicenzaToday pensa che il modulo scelto sia comunque il 3-5-2 (anche se in conferenza stampa Baldini ha fatto immaginare che potrebbe esserci anche una linea a 4 in difesa) e la formazione è la seguente: Desplanches; Sandon, Padella, Corradi; Begic, Ronaldo, Scarsella, Cataldi, Osvizach; Stoppa, Rolfini.

Vedremo alle 14.