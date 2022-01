Qui LR Vicenza: in 9 tornano positivi, è la "fisarmonica covid-19"

Niente da fare: il coronavirus non vuole lasciare i colori biancorossi. Era dell'altro ieri la notizia che tutti i giocatori positivi si erano negativizzati. Ora tornano positivi al covid-19 in 8 dopo i tamponi di ieri. E oggi pomeriggio la società LR Vicenza in una nota spiega la situazione.

LA NOTA DI OGGI DEL LR VICENZA

«All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, sabato 8 gennaio, la società LR Vicenza comunica che sono emersi nove ulteriori casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono otto giocatori e un componente dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio».

Quindi i giocatori positivi sono 8 e i componenti dello staff tornano a essere 5 (4 erano ancora positivi due giorni fa).

Intanto oggi nel primo pomeriggio mister Cristian Brocchi ha diretto una seduta di allenamento allo stadio Romeo Menti.

Sotto alcune foto dell'allenamento a Thiene del 8 gennaio 2022