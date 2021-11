Qui LR Vicenza: la città di Thiene accoglie gli allenamenti dei biancorossi

Il sindaco Giovanni Casarotto e la Giunta Comunale di Thiene hanno dato ufficialmente il benvenuto ai biancorossi nel centro sportivo, situato in via Alberto da Giussano. L'iniziativa si è svolta oggi pomeriggio 24 novembre 2021.?Il centro, che verrà utilizzato come campo secondario, rispetto alla struttura di riferimento dello Sporting55, viene impiegato per gli allenamenti sia dalla prima squadra che dalla Primavera biancorossa.

«Come Giunta abbiamo lavorato da squadra e siamo riusciti a portare in fondo il progetto di un centro sportivo nel quale ormai nessuno credeva, essendo i lavori di realizzazione fermi da diversi anni - ha affermato il primo cittadino -. Invece abbiamo ottenuto il risultato e sono convinto che anche il Lanerossi Vicenza centrerà i propri obiettivi. Siamo orgogliosi di poterli ospitare nella nostra struttura comunale».

«Lo Sporting55 di Romano d’Ezzelino rimarrà il nostro centro di riferimento -ha commentato il direttore generale del LR Vicenza Paolo Bedin -, ma avremo la possibilità di utilizzare questa bellissima struttura di Thiene. Il Lanerossi fa così un salto di qualità importante nelle strutture in questa stagione, mettendo a disposizione della squadra un campo di ultimissima generazione con degli spogliatoi molto ampi, oltre che un campo in sintetico molto utile, soprattutto in questa stagione invernale. Intendiamo ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Thiene, l’Assessore allo Sport che ci hanno messo a disposizione la struttura in breve tempo».

Alla piccola cerimonia hanno partecipato la dirigenza della società biancorossa e la giunta, con mister Brocchi e il capitano Stefano Giacomelli, in rappresentanza della squadra. Presente anche don Federico Fabris, parroco di Laverda e tifoso biancorosso che ha benedetto la struttura.