Qui LR Vicenza: l'arbitro della trasferta a Lignano e la squalifica di Calderoni

Per dirigere la gara tra Pordenone e L.R. Vicenza in programma domenica 3 ottobre alle ore 16.15 allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro è stato designato l'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Nell'ultima stagione Rapuano ha arbitrato il Vicenza in Coppa Italia con L'Udinese, e in campionato in casa col il Monza e in terra d'Abruzzo con il Pescara.

Collaboratori dell'arbitro riminese saranno Cecconi e Gualtieri, quarto uomo Turrini.

Al VAR ci sarà Piccinini coadiuvato da Di Vuolo



INEVITABILE LA SQUALIFICA DI CALDERONI

Tra le squalifiche inferte in settimana dal giudice sportivo vi è anche quella del biancorosso Marco Calderoni, che viene fermato per un turno. Non sarà in campo a Lignano