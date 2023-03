Qui LR Vicenza: Kaleb Jimenez squalificato per due giornate 

Il prossimo match il LR Vicenza lo gioca allo stadio Romeo Menti domenica 26 marzo alle ore 17 e 30 contro l’Arzignano Valchiampo. L’arbitro sarà Giuseppe Nucera di Palermo. Nel derby berico non ci sarà tra i biancorossi Kaleb Jimenez espulso al 88’ per un brutto fallo nel match con la Triestina di domenica scorsa. Il giudice sportivo ha sanzionato il centrocampista biancorosso con ben 2 giornate di squalifica. Pertanto non giocherà nemmeno in casa il 2 aprile 2023 contro il Trento.



Il giudice sportivo ha anche stabilito che la società LR Vicenza deve pagare una multa di 400 euro perché i tifosi biancorossi hanno danneggiato cinque seggiolini della Curva Trevisan dello stadio di Trieste.