Qui LR Vicenza: Jimenez e Cataldi due centrocampisti che vogliono la B

Alla vigilia del Trofeo Santagiuliana (si gioca venerdì 19 agosto in serata) il direttore sportivo dei biancorossi Federico Balzaretti ha presentato due giovani di talento che fanno parte del roster della prima squadra e che si sono già visti scendere in campo nelle amichevoli agostane. Si tratta di dei due centrocampisti Riccardo Cataldi (21 anni di Roma) che arriva dal Catania e di Kaleb Jimenez Castillo (19 anni di Milano, famiglia di origine spagnola) in prestito dalla Salernitana.



IL DIRETTORE SPORTIVO BALZARETTI SU CATALDI E JIMENEZ

«Sono due ragazzi che rappresentano un patrimonio per il club (del LR Vicenza, ndr) - ha affermato a casa Vicenza Federico Balzaretti - e fanno parte del progetto che abbiano intrapreso e che mira a portare in biancorossi ragazzi molto forti».

«Riccardo lo conosciamo dai tempi della Roma e ha lavorato per tanti anni con il mister - prosegue Balzaretti -, lo abbiamo preso la scorsa stagione, nel momento del fallimento del Catania».

«Kaleb invece lo abbiamo seguito tanto con la nostra area scouting, anch’io l’ho visto dal vivo un paio di volte e ha delle caratteristiche che ci piacciono molto - spiega il direttore sportivo del LR Vicenza -. Entrambi hanno qualità e quantità, Riccardo è più un play, mentre Kaleb ha giocato in diversi ruoli e lo avete già visto in queste prime amichevoli. Siamo molto contenti e orgogliosi di averli portati qui».

SUL CONTRATTO DI JIMENEZ: GLI ACCORDI CON LA SALERNITANA

«E’ in prestito biennale con diritto di riscatto - spiega il DS riferendosi alla situazione contrattuale di Jimenez - e la Salernitana ha un diritto di “recompra” a cifre importanti, perché non voleva perdere il ragazzo. Noi però volevamo dargli l’opportunità di avere un percorso più lungo e quindi abbiamo optato per il prestito biennale, considerato che sono giovani e hanno bisogno del tempo necessario per crescere, senza mettere loro fretta e per tutti i ragazzi arrivati, abbiamo scelto un percorso pluriennale».

Parlando di entrambi Balzaretti ha detto: «Sono ragazzi con grande volontà che si fermano prima e dopo gli allenamenti, anche grazie agli individual coach. Dico sempre loro che voglio che sbaglino per eccesso e non per difetto, vogliamo giocatori coraggiosi e con personalità; giocatori che si assumano rischi e loro hanno questa caratteristica. L’errore poi capita a tutti anche a 35 anni, come capitava a me. Occorre osare, provare e voler fare qualcosa in più, rispetto a qualcosa in meno. Entrambi poi hanno già giocato molte partite in Serie C».



RICCARDO CATALDI CRESCIUTO DA MISTER BALDINI GIA' NELLE GIOVANILI DELLA ROMA

«Nel 3-5-2 il ruolo del play è classico - spiega il giovane Riccardo Cataldi, rispetto al suo ruolo -, ma mi adatto molto bene anche nel 3-4-3. Sono due moduli nuovi, perché in passato ho sempre giocato con la difesa a 4 ma sono sicuro che pian piano, con il lavoro e l’aiuto dei compagni tutto diventerà più facile».

«Nella sfortuna del fallimento del Catania - ha proseguito Riccardo Cataldi -, ho avuto l’opportunità di arrivare qui già a fine aprile e conoscere l’ambiente e i compagni che mi hanno così facilitato l’inizio di questa stagione».

«Ora siamo un gruppo molto unito e coeso, un gruppo che ha voglia di lavorare - spiega -. Per ora non tutto sta riuscendo facilmente, ma appena assimileremo quello che ci chiede il Mister diventeremo una squadra molto competitiva. Ora sto recuperando dopo qualche problemino accusato nelle scorse settimane». L’obiettivo per Cataldi: «Essere a disposizione della squadra e del mister e cercare di fare bene ogni volta che mi verrà data la possibilità di scendere in campo.

Il 21enne romani ha un suo modello: si ispira a Busquets, che già a 23 anni aveva vinto tutto. «Penso sia uno dei migliori interpreti in quel ruolo (il centrocampista centrale, ndr). Ma anche Jorginho che è molto bravo in quel ruolo e Milinkovi?-Savi?». E proprio in onore di quest’ultimo Cataldi ha scelto il 21.

KALEB JIMENEZ CENTROCAMPISTA OFFENSIVO

«Ho iniziato come trequartista - ha spiegato Jimenez - ma nell’ultima stagione ho giocato come mezz’ala o anche mediano. Sono un giocatore molto offensivo e quindi devo migliorare nella fase difensiva. Mi piace giocare palla al piede, smistare e provare le imbucate per i compagni». Una manna per il LR Vicenza!

Rispetto al gruppo dei giovani che mister Baldini ha voluto con sé: «Considerando anche quelli della Primavera, ci sono molti giovani con caratteristiche importanti. Qui (a Vicenza, ndr) i giovani sono considerati importanti per la squadra e daremo il massimo per cercare di rubare il posto ai più vecchi, per migliorarci e fare bene per la squadra e portare questa squadra a vincere il campionato».

Rispetto al rapporto con la Salernitana: «Avevo ricevuto qualche offerta e ho scelto subito il Vicenza, non mi sarebbe interessato se fossero arrivate altre offerte perché questa è una delle piazze migliori in Serie C, se non la migliore e ho accettato subito», ha precisato Kaleb Jimenez dal tavolo di Casa Vicenza.

Sulla pressione e il calore del pubblico: «E’ stato magnifico vedere lo stadio pieno (col Milan, ndr) perché non mi era mai capitato di giocare con così tanta gente». Essì, c’erano 10mila spettatori allo stadio Menti!