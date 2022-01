Qui LR Vicenza: in vendita i biglietti per Cittadella e Alessandria allo stadio Romeo Menti

Si avvicina la gara in casa con il Cittadella per il LR Vicenza, la partita di apertura dell'anno 2022. I biancorossi sono forti di ben 5 acquisti per rinforzare la rosa e sono in attesa che il sesto giocatore firmi il contratto. Gli atleti neo arrivati molto probabilmente saranno già impiegati in gran parte da mister Brocchi allo stadio Romeo Menti domenica 23 gennaio 2022. Si gioca nel pomeriggio con inizio alle 16 e 15.

LR PROMO: CITTADELLA + ALESSANDRIA

Per l'occasione la società di largo Paolo Rossi 9, ha messo in vendita da oggi pomeriggio dei biglietti che abbinano la gara col Cittadella a quella con l'Alessandria che si giocherà alle 14 e 30 di domenica 30 gennaio 2022 sempre allo stadio di Vicenza.

Quindi per le due partite in casa di gennaio in tribuna si spende dai 10 ai 55 euro, nei distinti dai 10 ai 25 euro e in curva Sud dai 10 ai 20 euro. Dove la cifra più bassa è quella per i bambini sotto i 10 anni e quella più alta il biglietto intero. In mezzo gli under 14 e i ridotti.

Qui tutte le info sulle prevendite