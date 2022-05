Qui LR Vicenza: in 24 convocati da mister Baldini per Alessandria-Vicenza

Sono 24 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Baldini per la 38esima giornata di campionato contro l’Alessandria, in programma domani, venerdì 6 maggio alle ore 20 e 30, allo stadio "Giuseppe Moccagatta".

Ad arbitrare l'incontro il padovano Daniele Chiffi. I tifosi vicentini al seguito della squadra saranno circa 700 su una capienza totale dello stadio che attualmente si attesta su 5926 posti. Dalle ultime notizie pare vi sia oramai il tutto esaurito.

Tra i biancorossi non vi sarà il centrocampista Luca Crecco uscito malconcio dalla partita col Lecce: per lui una frattura longitudinale di una rotula.

I CONVOCATI DI MISTER BALDINI PER L'ALESSANDRIA

PER LA PORTA: Confente, Contini, Grandi.

PER LA DIFESA: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini.

PER IL CENTROCAMPO: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Dalmonte, Greco, Ranocchia, Zonta.

PER L'ATTACCO: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk.