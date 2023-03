Qui LR Vicenza: il "monumento" alla mamma, grazie Kaleb Jimenez Castillo

«Siempre con migo, mamà», è la frase riportata sulla "maglia della salute" che il numero 20 del LR Vicenza indossava sotto la divisa di gioco durante la partita all'Allianz Stadium contro la Juve Next Gen, match valido per l'andata della finale di Coppa Italia di Serie C. Ebbene Kaleb Jimenez Castillo l'ha mostrata ai fotografi subito dopo il bellissimo gol segnato ai bianconeri che ha determinato il vantaggio del Vicenza e la vittoria del match. Orfano di madre appena diventato teenager il centrocampista biancorosso di origine spagnola dimostra così di avere chiari valori nella sua formazione. Giocatore di talento è un giovane di 20 anni che non si è montato la testa nonostante giochi nei professionisti in una delle squadre più forti del campionato di serie C. E' nato e cresciuto nel Milanese ed ha giocato nelle società sportive della zona sino ad essere notato dalla Salernitana che ne ha acquisito il cartellino: quest'anno è in prestito al Vicenza.

LE PAROLE DI KALEB DOPO JUVE-LANE

Nel dopo partita giovedì sera ha dichiarato rispetto al gol di ottima fattura messo a segno forse nel match più importnate della stagione (lo stadio della Juventus a Torino è uno dei templi del calcio europeo e mondiale): «Ho visto la palla arrivare e mi sono detto calcio e vediamo come va. E’ andata nel migliore dei modi, ho fatto un gran goal. E’ stata un’emozione indescrivibile segnare allo Stadium. La dedica? E’ per mia mamma, che ieri avrebbe compiuto gli anni ma è mancata 9 anni fa».