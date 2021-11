Qui LR Vicenza: il ds Balzaretti chiede il nazionale polacco Zalewski in prestito dalla Roma

Il direttore sportivo dei biancorossi Federico Balzaretti vorrebbe a Vicenza da gennaio il giovane trequartista della nazionale polacca Nicola Zalewski, nato a Tivoli nel 2002 e cresciuto nelle giovanili della Roma. Il 19enne effettivamente non è stato molto utilizzato da mister Mourinho e sarebbe logico che la società lo possa impiegare in prestito come avveine in questi casi. L'ex dirigente giallorosso, ora di casa in largo Paolo Rossi 9, ha quindi chiesto di poterlo "utilizzare" in prestito al Vicenza da gennaio 2022. Per ora la Roma però avrebbe posto il veto.



Voci lo danno particolarmente "attenzionato" da diverse società di serie B: sarebbero Infatti ben 5 le compagini che militano in cadetteria ad aver chiesto al club capitolino le prestazioni di Zalewski per la seconda parte del campionato.Il club giallorosso per ora non è intenzionato a cedere nemmeno in prestito il giocatore: ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di un mese e mezzo e la tifoseria vicentina spera nelle capacità di persuasione del nuovo direttore sportivo già dirigente della AS Roma.