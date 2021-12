Qui LR Vicenza: tutto il calendario rivisto dopo lo stop per covid

E' stato rimodulato a causa dello stop per l'emergenza covid il calendario del LR Vicenza nel campionato di serie BKT 2021-2022.

Come già anticipato la partita saltata a Lecce viene recuperata giovedì 13 gennaio 2022.

Domenica 16 gennaio si gioca in casa con l'Alessadria e sabato 22 gennaio sempre allo stadio Menti con il Cittadella. E si concludono i recuperi delle gare di dicembre.

LE GARE DI FEBBRAIO 2022

A febbraio si gioca sempre il sabato con due turni infrasettimanali:

- sabato 5 a Frosinoni

- sabato 12 al Menti col Cosenza

- martedì 15 a Pisa

- sabato 19 al Menti con la Spal

- martedì 22 in trasferta con la Cremonese

- sabato 26 in casa con Pordenone

LE GARE DI MARZO 2022

A marzo per il LR Vicenza le partite sono cinque, tre al sabato e due al martedì:

- martedì 1 marzo in trasferta con la Reggina

- sabato 5 in casa con la Ternana

- sabato 12 a Monza

- martedì 15 in casa col Parma

- sabato 19 in casa con l'Ascoli

LE GARE DI APRILE 2022

Ad aprile ancora straordinari per i biancorossi: in tutto sei gare, tre in casa e tre in esterna:

- sabato 2 a Brescia

- martedì 5 al Menti col Crotone

- sabato 9 a Benevento

- lunedì 18 in casa col Perugia

- Lunedì 25 a Como

- sabato 30 in casa col Lecce

ULTIMA GARA DI REAGULAR SEASON A MAGGIO

L'ultima gara i biancorossi la giocheranno venerdì 6 maggio 2022 ad Alessandria.

Attenzione: gli orari di tutte le partite sono ancora da definire.