Qui LR Vicenza: i tamponi di Babbo Natale portano altri due positivi al Covid in prima squadra

Si fa preoccupante il diffondersi del coronavirus tra i calciatori biancorossi della prima squadra: ora siamo a 13 positivi dopo l'ulteriore "giro" col metodo del tampone molecolare affettuato il 24 dicembre.

Il LR Vicenza in una nota diffusa a ora di pranzo comunica che «dai tamponi molecolari effettuati il 24 dicembre, ulteriori due giocatori sono stati riscontrati positivi al Covid-19. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti».

«Il restante gruppo squadra - conclude la breve nota - verrà nuovamente sottoposto a tampone, alla scadenza dei sette giorni dalla prima positività accertata».



Se tutto andrà bene mister Cristian Brocchi avrà a disposizione i sui giocatori dal 2 gennaio in vista della partita del 13 gennaio 2021 a Lecce.