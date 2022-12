Qui LR Vicenza: i convocati per la trasferta contro il Pordenone

Ecco i nomi dei 24 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la 18esima giornata di campionato contro il Pordenone, in programma domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14 e 30 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il tecnico biancorosso ha perso probabilmente per tutta la stagione il centrocampista Cataldi che si è infortunato dopo un quarto d'ora a Viterbo. Non sono disponibili ancora altri due elementi importanti a centrocampo: sia Cavion, sia Ronaldo. Sempre a centrocampo Oviszach è infortunato e Jimenez è squalificato per un turno.

Il LR Vicenza sarà seguito allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro da oltre 1500 tifosi biancorossi.

GIOCATORI DEL LR VICENZA CONVOCATI PER IL PRODENONE

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Lattanzio, Padella, Parlato, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Begic, Dalmonte, Greco, Mion, Pellizzari, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.