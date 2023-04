Qui LR Vicenza: i biancorossi convocati per la partita di domenica 2 aprile contro il Trento al Menti

Sono 24 i giocatori del LR Vicenza che mister Dan Thomassen ha convocato per la 35esima giornata di campionato di serie C girone A contro il Trento. Il match è in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 14 e 30 allo stadio Romeo Menti.

Il tecnico danese tra i convocati ha chiamato due giovani della Primavera: Mion e Mores. Non disponibile Jinìmenez che sconta la seconda giornata di squalifica e i due in infermeria: Ierardi e Cataldi.

Recuperato invece il centrocampista Scarsella.

I BIANCOROSSI CONVOCATI DA THOMASSEN

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ndiaye, Pasini, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Mion, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Mores, Rolfini, Stoppa.