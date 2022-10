Qui LR Vicenza: i convocati per la Coppa Italia contro Virtus Verona

Sono 26 giocatori biancorossi convocati da mister Francesco Baldini per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C contro la Virtus Verona, in programma mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 14 sul manto erboso dello stadio Romeo Menti.

L'allenatore lascia a riposo Confente e sappiamo che Cappelletti pur convocato non è a posto con la fascite. Poi Ferrari, Jimenez, Pasini e Ierardi sono acciaccati e infine Bellich in Coppa è squalificato.

I CONVOCATI DA MISTER BALDINI PER LA COPPA ITALIA CONTRO VIRTUS VERONA

PORTIERI: Brzan, Desplanches, Grandi.

DIFENSORI: Cappelletti, Corradi, Padella, Sandon, Valietti, Vescovi.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa, Tonin.