Qui LR Vicenza: i convocati per la Coppa Italia a Viterbo e c'è anche il portiere Grandi

Serie C

Ecco i 23 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la sfida di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese, in programma mercoledì 7 dicembre 2022 con fischio d'inizio alle ore 14 e 30 allo stadio Rocchi.

I CONVOCATI DEL LANE PER IL MATCH DI COPPA ITALIA A VITERBO

PORTIERI: Brzan, Desplanches, Grandi.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Lattanzio, Parlato, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Greco, Jimenez, Mion, Pellizzari, Pettinà, Pavan, Scarsella.

ATTACCANTI: Alessio, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.