Qui LR Vicenza: i convocati per il match contro la Pergolettese al Menti

Sono solo 22 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la 17esima giornata di campionato contro la Pergolettese, in programma domenica 4 dicembre 2022 alle ore 14 e 30, allo stadio Romeo Menti.

MANCANO BEN 5 GIOCATORI

Per l'allenatore le scelte si assottigliano visto che mancano all'appello ben 5 giocatori. Tra loro gli infortunati Tommaso Busatto che resterà fuori 15 gioni, Ronaldo e anche per lui 15 giorni ancora fuori dalla rosa. infine l'infortunio di Valietti al Dal Molin di Arzignano alla spalla lo obbliga ad indossare un tutore per tre settimane. In quest'ultimo caso il recupero è previsto purtroppo in 2 mesi. Squalificati invece Cataldi e Sandon per aver collezionato nel match di giovedì il quinto cartellino giallo. Attenzione per Ferrari che è in diffida!

I CONVOCATI DA MISTER MODESTO PER LA PERGOLETTESE

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Greco, Jimenez, Oviszach, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.