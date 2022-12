Qui LR Vicenza: i convocati per il match col Piacenza al Menti

Eccoli qui i 25 giocatori giocatori del LR Vicenza convocati dall'allenatore Francesco Modesto per la 19esima giornata di campionato contro il Piacenza, che è in programma sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14 e 30 allo stadio Romeo Menti.

Anche per questo match in casa, il penultimo dell'anno mister Modesto deve far ricorso ad alcuni giovani della Primavera. In attacco però Ferrari, Rolfini, Stoppa e capitan Giacomelli ci sono! Così come in difesa Ierardi, Pasini e Sandon e Bellich.

I ritorni graditi al tecnico e ai tifosi ci sono anche a centrocampo con di nuovo a disposizione Ronaldo, Cavion e Greco.

I BIANCOROSSI CONVOCATI PER IL MATCH AL MENTI COL PIACENZA

PORTIERI: Confente, Despanches, Grandi

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Lattanzio, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Mion, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa, Tonin.