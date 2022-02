Qui LR Vicenza: i convocati per il match al Menti con il Cosenza

Ecco i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Cristian Brocchi per il match con il Cosenza di domani pomeriggio sabato 12 febbraio 2022: fiscio d'inizio alle ore 14.

Si trattadi 24 elementi che saranno in campo e in panchina con l'allenatore domani pomeriggio per mantenere i tre punti in palio a Vicenza.

PORTIERI: Contini, Grandi, Morello.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Lukaku, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodoroczyk.