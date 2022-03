Qui LR Vicenza: i convocati in partenza per Reggio Calabria

Ecco la lista dei 22 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Cristian Brocchi per la 27esima giornata di campionato contro la Reggina, in programma domani, mercoledì 2 marzo alle ore 18 e 30, allo stadio Oreste Granillo.

Non ci saranno gli squalificati Diaw (seconda giornata di squalifica su tre) e Bruscagin (una giornata) e coloro che sono infortunati. In infermeria anche Ranocchia uscito anzitempo nel match di sabato. E naturalmente Boli, Lukaku, Meggiorini e Pasini. Ma il Vicenza non potrà contare nemmeno su Bikel per una forte contusione subita nell'ultima partita e nemmeno su Cappelletti al quale è tornata l'infiammazione della caviglia.

Insomma il Mister questa volta ha davvero pochissimi cambi e deve utilizzare almeno in panca i ragazzi della Primavera.

I CONVOCATI DI MISTER BROCCHI PER REGGINA VICENZA

PORTIERI: Confente, Contini, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, De Maio, Lattanzio, Maggio, Padella, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Favero, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Giacomelli, Mancini, Spiller, Teodorczyk.