Qui LR Vicenza: i convocati di mister Brocchi per Cremona, emergenza in difesa

Ecco alla vigilia dell'incontro infrasettimanale del LR Vicenza la lista dei 23 biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 25esima giornata di campionato contro la Cremonese, in programma domani, martedì 22 febbraio 2022 alle ore 18 e 30, allo stadio Giovanni Zini.

NON CONVOCATI LUKAKU, MEGGIORNI E PADELLA

Nelle fila del LR Vicenza manca Lukaku uscito con un infortunio muscolare nel match di sabato. Nemmeno l'attaccante Meggiorini e il difensore Padella sono stati convocati. Ritorna però il centrocampista portoghese Bikel che ha scontato la sua giornata di squalifica.

Ovviamente restano in infermeria gli infortunati Boli, Cappelletti e Taugourdeau.

I PROBLEMI IN DIFESA

La difesa è il settore più problematico per il Mister biancorosso: tra i difensori Brocchi è costretto a convocare il 18enne Federico Paoloni della Primavera che prende il numero 76 e il 17enne Alberto Lattanzio che sulla maglia avrà il numero 80.

Tra gli attaccanti ritorna Filippo Alessio (numero 78) 17enne che già ha debuttato in prima squadra. E torna a far compagnia (sicuramente in panchina, poi si vedrà) al suo coetaneo Tom?maso Mancini (numero 39).

I CONVOCATI PER LA TRASFERTA DI CREMONA

PORTIERI: Contini, Grandi, Morello.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Lattanzio, Padella, Paoloni, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Cavion, Crecco, Dalmonte, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Teodorczyk.