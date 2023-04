Qui LR Vicenza: i convocati da Thomassen per Piacenza

Eccoli i 20 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Dan Thomassen per la 38esima giornata di campionato (l'ultima) contro il Piacenza in programma sabato 22 aprile 2023 alle ore 17 e 30 allo stadio Leonardo Garilli.

Restano a casa Ronaldo e Cavion che hanno subito qualche piccolo acciacco in settimana e rimane a riposo anche il bomber Franco Ferrari. Ovviamente non ci saranno gli infortunati Ierardi e Cataldi e nemmeno Bellich.

I BIANCOROSSI IN TRASFERTA A PIACENZA

PORTIERI: Brzan, Confente, Jacobucci

DIFENSORI: Cappelletti, Corradi, Ndiaye, Pasini, Sandon

CENTROCAMPISTI: Begic, Greco, Jimenez, Mogntale, Oviszach, Scarsella, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Giacomelli, Rolfini, Stoppa, Tonin