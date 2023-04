Qui LR Vicenza: i convocati da mister Thomassen per la partita al Menti contro il Pordenone

Sono 24 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Thomassen per la 37esima giornata di campionato contro il Pordenone in programma domenica 16 aprile 2023 alle ore 14 e 30 allo stadio Romeo Menti.

Mister Thomassen non ha a disposizione Dalmonte, Valietti e Mores che si sono infortunati in settimana. I primi due dovrebbero riprendersi nel giro di 15 giorni, mentre Mores dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del perone. Fermi ancora i lungodegenti Ierardi e Cataldi.

ECCO I BIANCOROSSI CONVOCATI

PORTIERI: Brzan, Confent, Iacobucci

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ndiaye, Pasini, Sandon

CENTROCAPISTI: Begic, Cavion, Greco, Jimenez, Mafredonia, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa, Tonin.