Qui LR Vicenza: i convocati da Brocchi per Vicenza-Alessandria

Ecco i 23 giocatori biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per il recupero della diciannovesima giornata di campionato contro l’Alessandria, in programma domani, domenica 30 gennaio alle ore 14 e 30, allo stadio Romeo Menti.

Non saranno del match Lukasz Teodorczyc (centravanti) e Jordan Lukaku (terzino sinistro), il primo infortunatosi contro il Cittadella e il secondo in allenamento l'altro giorno. Entrambi ne avranno per una ventina di giorni. Invece il centrocampista Filippo Ranocchia non può scendere in campo perché sconta una giornata di squalifica. Infine Davide Diaw non è al massimo della sua forma.



PORTIERI: Grandi, Morello, Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Crecco, Dalmonte, Djibril, Proia, Rigoni, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini.