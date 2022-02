Qui LR Vicenza: i convocati al Menti col Pordenone

C'è anche Maggio tra i convocati per il match con i ramarri di sabato 26 febbraio 2022. In infermeria restano Lukaku, Pasini e Meggiorini. Squalificato (per tre giornate!) Davide Diaw. Ricorso in vista!