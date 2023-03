Qui LR Vicenza: i biancorossi convocati per il match in casa con l'Arzignano

Mister Thomassen convoca 24 giocatori e stavolta chiama due giovani della seconda squadra per il centrocampo privo di Jimenez squalificato. Zonta tra i convocati nonostante l'assenza in settimana. Torna Ndiaye in difesa