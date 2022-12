Qui LR Vicenza: i 22 convocati per il match in trasferta contro la Pro Sesto

Ecco i 22 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la sfida milanese in programma venerdì 23 dicembre alle 14 e 30 contro la Pro Sesto.

Facendo conto degli squalificati Franco Ferrari (al decimo giallo) e Mario Ierardi (per espulsione), degli infortunati, Ronaldo fermo, l’allenatore ha i giocatori contati in attacco e in difesa.

I CONVOCATI DEL VICENZA PER IL MATCH CON PRO SESTO

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Lattanzio, Pasini, Parlato.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Mion, Jimenez, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Busatto, Giacomelli, Rolfini, Stoppa, Tonin.