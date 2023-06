Qui LR Vicenza: fumata bianca per il DS, è Luca Matteassi

Dagli uffici di Largo paolo Rossi 9 arriva finalmente una prima fumata bianca. Il LR Vicenza con una nota comunica di "aver sottoscritto un accordo biennale con Luca Matteassi che, dal primo luglio 2023, ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del Club biancorosso".

CHI E' MATTEASSI: GIOCATORE E POI DS DI PIACENZA, MODENA E PESCARA

Matteassi, classe 1979, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Piacenza, Rimini, Albinoleffe, Brescello, Hellas Verona, Spezia, Novara, Pro Vercelli, Pro Piacenza e Fidenza.

Terminata la carriera da giocatore, nella stagione 2017-2018 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica del Piacenza per diventarne poi il Direttore Sportivo dal luglio 2018 sino al giugno 2020, in Serie C, conquistando una finale playoff e un secondo posto in classifica. Inoltre, nel maggio 2019, è stato premiato come migliore direttore sportivo della Serie C dall’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio).

Nella stagione 2020-2021 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo del Modena, mentre nella stagione 2021-2022 ha assunto il medesimo ruolo nel Pescara. Nell’ottobre 2022 ha accettato di ritornare a Piacenza, esperienza conclusasi in questo mese.