Qui LR Vicenza: ecco i convocati da mister Brocchi per Lecce-Vicenza

Sono 24 i biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per il recupero della diciottesima giornata di campionato contro il Lecce, in programma domani, mercoledì 26 gennaio alle ore 20 allo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare.

Non è della partita il centravanti polacco Lucasz Teodoroczyk che domenica era uscito dal campo al 15' della ripresa con una forte botta alla spalla rimediata nello scontro con il portiere del Cittadella Kastrati. Gli esami medici hanno evidenziato una lussazione che probabilmente guarirà in una ventina di giorni.

Non ci voleva per mister Brocchi che è costretto a convocare il centravanti della Primavera. E' comunque probabile che in attacco si schierato subito Meggiorini.

PORTIERI: Gerardi, Grandi, Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Di pardo, Lukaku, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Crecco, Djibril, Proia, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini.